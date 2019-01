USA: les demandes d'allocations chômage au plus bas depuis 50 ans

Washington (awp/afp) - Les demandes hebdomadaires d'allocations chômage aux Etats-Unis sont tombées jeudi à leur plus bas niveau depuis presque 50 ans, en dépit des dépôts de demandes par les fonctionnaires affectés par le "shutdown", qui sont toutefois comptabilisées avec une semaine de retard.

Le département du Travail a recensé 199.000 nouvelles inscriptions, qui passent ainsi sous la barre des 200.000 pour la première fois depuis novembre 1969, en données corrigées des variations saisonnières.

Ce chiffre qui porte sur la semaine close le 15 novembre a surpris les analystes, qui s'attendaient au contraire à une hausse à 217.000.

Ces bons résultats reflètent le dynamisme du marché de l'emploi américain mais ne comptent pas encore la totalité des fonctionnaires fédéraux qui, affectés par la fermeture de l'administration américaine depuis plus d'un mois, se sont inscrits temporairement au chômage.

Leur nombre pour la semaine terminée le 12 janvier a néanmoins grimpé à 25.419, en hausse de presque 15.000 sur la semaine précédente.

Quelque 800.000 fonctionnaires sont au chômage forcé ou doivent travailler sans être payés à cause du bras de fer budgétaire entre la Maison Blanche et les démocrates au Congrès. Ils sont censés être rémunérés rétroactivement lorsque l'impasse politique sera résolue. S'ils demandent à bénéficier d'une allocation chômage entretemps, ils sont appelés à la rembourser plus tard.

La moyenne des nouvelles inscriptions hebdomadaires au chômage sur quatre semaines s'est établie à 215.000, en baisse de 5.500 par rapport à la même période la semaine précédente.

Dans un marché de l'emploi très dynamique aux Etats-Unis, le taux de chômage se situait à 3,9% en décembre.

afp/rp