USA: les demandes d'allocations chômage au plus bas en presque 50 ans

Washington (awp/afp) - Les demandes hebdomadaires d'allocations chômage aux Etats-Unis ont continué de baisser à leur plus bas niveau depuis presque 50 ans pour la deuxième semaine de septembre, selon les données officielles publiées jeudi.

Le département du travail a recensé 201'000 inscriptions au chômage pour la semaine close le 15 septembre, soit une baisse surprise de 3000 inscriptions en données corrigées des variations saisonnières.

Les analystes s'attendaient au contraire à ce qu'elles remontent à 209'000.

C'est leur plus faible niveau depuis le 15 novembre 1969, où les demandes d'allocations chômage avaient été de 197'000.

Dans un marché de l'emploi très étroit aux Etats-Unis, le taux de chômage est actuellement de 3,9%, le plus faible en près de 20 ans.

La moyenne des inscriptions hebdomadaires au chômage sur quatre semaines s'est établie à 205'750, en chute de 2250 par rapport à la même période la semaine précédente.

Sur un an, les demandes d'allocations chômage affichent une spectaculaire baisse de 21,2%.

Depuis la tenue de ces statistiques, cela fait plus de trois ans et demi que les inscriptions hebdomadaires au chômage sont sous la barre des 300'000, la plus longue période depuis les années 70. Elles s'inscrivent largement sous la barre des 250'000 depuis un an.

Cela fait quatre semaines d'affilée que les inscriptions hebdomadaires au chômage diminuent.

Le passage de l'ouragan Florence sur les Carolines (sud-est) a peut-être contribué à une baisse des demandes, vu les pannes d'électricité et inondations qui ont empêché l'ouverture des services administratifs. Selon les statistiques fournies par le ministère, les demandes ont nettement baissé en Caroline du Sud la semaine dernière.

afp/buc