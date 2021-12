USA: les dépenses des ménages tirées par les services en novembre (gouvernement)

Washington (awp/afp) - La consommation aux Etats-Unis a été tirée par les services en novembre, enregistrant cependant une progression moins forte qu'en octobre et se retrouvant toujours pénalisée par l'inflation annuelle qui a continué son escalade malgré un ralentissement sur un mois.

Les dépenses des ménages ont progressé de 0,6%, comme attendu, contre 1,4% en octobre, tandis que leurs revenus ont augmenté de 0,4%, contre 0,5% le mois passé, selon les données du département du Commerce publiées jeudi.

Les dépenses avaient grimpé en octobre, les consommateurs ayant pris un peu d'avance sur leurs achats de fin d'année par peur des pénuries.

L'inflation a ralenti sur un mois, à 0,6% contre 0,7% en octobre, selon l'indice PCE, également publié jeudi. Par rapport à novembre 2020, en revanche, elle continue à accélérer pour s'établir à 5,7%, la plus forte hausse des prix depuis 1982, contre 5,1% sur un an en octobre.

Cette inflation est notamment tirée par l'énergie, dont les prix sont en hausse de 34% sur un an. En excluant les prix de l'énergie et de l'alimentation, l'inflation dite sous-jacente est de 0,5% sur un mois, stable par rapport à octobre, mais s'accélère sur un an, à 4,7% contre 4,2% le mois dernier.

L'indice PCE de l'inflation est celui qu'utilise la banque centrale américaine. Une autre mesure, l'indice CPI, a calculé 6,8% d'inflation en novembre sur un an, un plus haut depuis 1982 également.

Le président Joe Biden a mis en avant mercredi les progrès réalisés pour atténuer les problèmes logistiques, notamment la congestion dans les ports, ce qui a permis, selon lui, d'éviter une crise d'approvisionnement pendant la période des fêtes: "les marchandises sont transportées, les cadeaux sont livrés et les rayons ne sont pas vides", s'est-il félicité.

Les chauffeurs de poids lourds, en revanche, manquent toujours.

Quant à l'inflation, elle est désormais l'une des préoccupations principales de l'administration.

La banque centrale américaine a revu ses prévisions à la hausse, et table sur une inflation PCE plus forte que prévu en 2021 et 2022, à 5,3% et 2,6% respectivement.

Elle va, pour tenter de l'endiguer, accélérer le rythme de réduction de ses achats d'actifs, qui ont soutenu l'économie pendant la crise, afin de pouvoir ensuite relever ses taux directeurs, ce qui aura pour effet de ralentir la demande, et donc la hausse des prix.

