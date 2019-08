USA: les équipements de fitness connectés Peloton vont entrer en Bourse

Washington (awp/afp) - La société américaine Peloton Interactive Inc, spécialisée dans les équipements de fitness connectés, a annoncé mardi qu'elle allait s'introduire en Bourse sur le Nasdaq.

Fondée en 2012 à New York, cette start-up a innové en créant notamment des vélos d'intérieur et tapis de course connectés à internet pour des entraînements en direct ou à la demande par abonnements.

A grand renfort de publicité télévisée, Peloton, qui diffuse aussi en streaming des séances de yoga et de méditation, a atteint un demi million d'abonnés.

Son chiffre d'affaires, issu de la vente de ses équipements mais aussi des abonnements aux séances d'entraînement, a atteint 915 millions de dollars, pour son exercice fiscal 2018-2019, en forte progression par rapport à 2018, selon Forbes.

Mais l'entreprise accuse encore des pertes importantes de plus de 195 millions de dollars. Sa valorisation devrait se situer autour de 4 milliards de dollars, affirme le magazine.

Les équipements de Peloton sont très haut de gamme, le prix d'un tapis roulant atteignant plus de 4.000 dollars.

La date, la fourchette de prix et le nombre de futurs titres "Peloton", qui seront échangés sur le Nasdaq sous l'étiquette "PTON", n'ont pas encore été déterminées, indique le groupe dans un communiqué.

En se lançant en bourse, Peloton emboîte le pas d'autres plateformes technologiques comme Uber Technologies ou Lyft Inc qui elles aussi, avec plus ou moins de bonheur, se sont introduites sur le marché des actions pour chercher des fonds et se développer.

afp/jh