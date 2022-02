USA: les inscriptions au chômage continuent de baisser

Washington (awp/afp) - Les inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis sont reparties à la baisse mi-février, l'impact du variant Omicron diminuant progressivement, et alors que les employeurs manquent toujours de main d'oeuvre et restent par conséquent réticents à licencier.

Du 13 au 19 février, 232.000 personnes se sont inscrites au chômage pour recevoir une allocation, a détaillé le ministère du Travail dans un communiqué.

C'est 17.000 de moins que la semaine précédente, selon des chiffres révisés en petite hausse.

La tendance est clairement à la baisse, avec une moyenne des inscriptions sur quatre semaines qui continue de reculer, à 236.250, contre 243.500 en moyenne sur les quatre semaines précédentes.

Le nombre total de bénéficiaires d'une allocation chômage diminue également, et ils étaient un peu plus de 2 millions d'inscrits début février (-30.906 par rapport à la semaine précédente), selon des données publiées avec deux semaines de décalage, contre plus de 19 millions l'an passé à la même époque.

afp/rp