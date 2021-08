USA: les inscriptions au chômage reculent encore début août

Washington (awp/afp) - Les inscriptions hebdomadaires au chômage ont continué à reculer début août, et sont au plus bas depuis le début de la pandémie, alors que les aides du gouvernementales expirent progressivement, mais le variant Delta pourrait menacer la reprise.

Entre le 8 et le 14 août, 348.000 personnes ont demandé une allocation chômage après un licenciement, le niveau le plus bas depuis le début de la pandémie, selon les données publiées jeudi par le département du Travail.

Les analystes s'attendaient à 370.000 nouvelles inscriptions, soit un peu moins que la semaine précédente, pour laquelle les données ont par ailleurs été révisées en légère hausse, à 377.000 au lieu de 375.000.

La moyenne sur quatre semaines recule elle aussi, et s'établit à 377.750, au plus bas également depuis que le Covid-19 a brusquement mis l'activité économique entre parenthèses, en mars 2020.

Au total, 11,7 millions de personnes touchaient encore le chômage fin juillet, selon les données les plus récentes disponibles, publiées jeudi, soit 311.787 personnes de moins que la semaine précédente.

Le marché de l'emploi a connu une forte amélioration en juillet, avec 943.000 emplois créés et un taux de chômage en baisse pour le deuxième mois consécutif, tombant à 5,4%.

Cependant, il manque toujours 5,7 millions d'emplois par rapport à février 2020, avant la pandémie, lorsque les mesures brutales de confinement avaient abouti au licenciement de plus de 20 millions de personnes.

Les allocations chômage plus généreuses versées depuis le début de la pandémie ont déjà expiré dans la moitié des Etats du pays, et prendront fin pour l'ensemble des bénéficiaires le 6 septembre.

Le régime classique d'assurance chômage sera alors de nouveau en vigueur, avec des durées et des montants variant selon les Etats. Les chômeurs de longue durée, et les travailleurs indépendants ne toucheront ainsi plus d'allocation chômage.

Mais le variant Delta menace désormais de ralentir la reprise économique.

"Il est tout à fait possible que la première réaction des entreprises à la vague Delta ait été de ralentir le rythme de recrutement, avant de prendre la décision plus difficile de licencier le personnel existant", alerte l'économiste Ian Shepherdson, de Pantheon Macroeconomics.

"Pourtant, ces données sont encourageantes. Nous nous attendons à peu de changements au cours des deux prochaines semaines, mais nous espérons voir de nouvelles fortes baisses en septembre", ajoute-t-il.

