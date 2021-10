USA: les inscriptions au chômage repartent à la baisse

Washington (awp/afp) - Les inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis sont reparties à la baisse fin septembre, reculant fortement et plus qu'attendu après trois semaines de hausse, selon les données publiées jeudi par le département du Travail.

Entre le 26 septembre et le 2 octobre, 326.000 personnes se sont inscrites au chômage pour recevoir une allocation, soit 38.000 de moins que la semaine précédente, dont les chiffres ont par ailleurs été révisés en petite hausse, à 364.000 inscriptions.

La baisse des inscriptions est même plus forte qu'attendu, puisqu'un consensus d'analystes tablait sur 340.000 nouvelles inscriptions.

Les demandes d'allocations chômage étaient reparties à la hausse début septembre, avec les inscriptions au chômage des saisonniers dont les contrats expiraient avec la fin de l'été. Par ailleurs, l'ouragan Ida, qui a dévasté une partie de la Louisiane fin août, a également conduit à des inscriptions.

Le nombre total de bénéficiaires d'une allocation chômage continue à diminuer fortement (- 854.638) , et était d'un peu plus de 4 millions de personnes mi-septembre, selon les données les plus récentes, également publiées jeudi.

Les allocations chômage exceptionnelles qui étaient versées depuis le début de la pandémie ont en effet expiré le 6 septembre. Les chômeurs de longue durée, ou encore les travailleurs indépendants, entre autres, n'y ont désormais plus droit.

Vendredi, le département américain du Travail publie les chiffres du marché du travail pour septembre. Les analystes tablent sur 450.000 créations d'emplois. Le taux de chômage devrait reculer de 0,1 point, et s'établir à 5,1%.

afp/rp