USA: les inscriptions hebdomadaires au chômage en recul début septembre

Washington (awp/afp) - Les inscriptions hebdomadaires au chômage ont continué à reculer début septembre aux États-Unis, juste avant l'expiration des allocations chômage supplémentaires liées à la pandémie, atteignant un nouveau plus bas en un an et demi.

Entre le 29 août et le 4 septembre, 310'000 personnes se sont inscrites au chômage pour recevoir une allocation, selon les données publiées jeudi par le département du Travail.

C'est 35'000 de moins qu'au cours de la semaine précédente, pour laquelle les chiffres ont été révisés en hausse à 345'000 nouvelles inscriptions (+5000).

Cette nouvelle baisse a surpris les analystes, qui prévoyaient pour leur part une petite dégradation par rapport à la semaine précédente, et tablaient sur 345'000 inscriptions.

Le nombre total de bénéficiaires d'une allocation chômage est également en baisse, avec un peu plus de 11,9 millions de personnes mi-août, selon les données les plus récentes disponibles, également publiées jeudi.

Les allocations chômage exceptionnelles qui étaient versées depuis le début de la pandémie ont expiré lundi.

Les droits avaient été étendus en durée, et ouverts à des travailleurs qui habituellement n'y ont pas droit, notamment les indépendants. Tous les bénéficiaires touchaient également 300 dollars supplémentaires par semaine.

Plusieurs millions de personnes n'ont désormais plus droit aux allocations chômage, alors que les employeurs, pour attirer des candidats trop rares pour les postes les moins bien payés, augmentent les salaires.

Le marché du travail a marqué le pas en août aux Etats-Unis, le variant Delta ayant fortement ralenti les créations d'emplois: seulement 235'000 emplois ont été créés le mois dernier, trois fois moins qu'attendu, contre plus d'un million d'emplois en juillet et 962'000 en juin.

Il manque toujours 5,3 millions d'emplois comparé à février 2020, juste avant le début de la pandémie.

Le taux de chômage a lui reculé, à 5,2%.

afp/jh