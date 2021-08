USA: les inscriptions hebdomadaires au chômage reculent, mais moins qu'attendu

Washington (awp/afp) - Les inscriptions hebdomadaires au chômage ont baissé au cours de la dernière semaine de juillet aux Etats-Unis, mais moins qu'attendu, de nombreux freins au retour à l'emploi, parmi lesquels la crainte du variant Delta, ralentissant le redressement du marché du travail.

Entre le 25 et le 31 juillet, 385.000 nouvelles demandes d'allocations chômage ont été enregistrées, soit 14.000 de moins que la précédente, pour laquelle les données ont par ailleurs été révisées en légère baisse, à 399.000, selon les données publiées jeudi par le département du Travail.

C'est plus que ce qu'attendaient les analystes, qui tablaient sur 375.000 nouvelles demandes.

La moyenne sur quatre semaines s'établit à 394.000, quasi-stable.

Le nombre de nouveaux inscrits au chômage a évolué en dents de scie tout au long du mois de juillet.

Au total, près de 13 millions de personnes touchaient encore le chômage mi-juillet, selon les données les plus récentes disponibles, soit 181.251 personnes de moins que la semaine précédente.

"Le niveau des inscriptions est toujours élevé mais devrait baisser au cours des prochaines semaines", anticipe Rubeela Farooqi, cheffe économiste pour HFE.

"Le très contagieux variant Delta pourrait ralentir le retour des travailleurs sur le marché de l'emploi", soulignent cependant Gregory Daco et Nancy Vanden Houten, d'Oxford Economics.

Le taux de chômage de juillet, qui sera publié vendredi est attendu en baisse de 0,3 point à 5,6% avec la création de près d'un million d'emplois secteurs privé et public confondus.

Mais les créations d'emplois privés, qui ont été publiées mercredi, ont été très décevantes: 330.000 emplois seulement ont été créés par les entreprises privées en juillet, deux fois moins qu'en juin, selon l'enquête mensuelle de la société de services aux entreprises ADP.

La quasi-totalité de ces nouveaux emplois ont été créés dans les services, notamment les loisirs et l'hôtellerie, particulièrement touchés par la crise, et qui avaient pu profiter de la saison estivale et de la campagne massive de vaccination du printemps, pour reprendre leur activité.

Mais ces secteurs, en particulier, peinent à recruter, notamment pour les emplois les moins bien payés.

Les freins au retour à l'emploi restent nombreux: enfants à garder, fréquences et horaires toujours réduits des transports en commun, mais aussi craintes liées au virus, renforcées avec la circulation du variant Delta.

Les allocations chômage plus généreuses versées pour faire face à la pandémie sont également pointées du doigt, notamment par certains républicains qui estiment que ces aides incitent les chômeurs à rester chez eux plutôt qu'à chercher un emploi.

La moitié des Etats du pays les a ainsi diminuées ou supprimées, sans attendre leur expiration début septembre.

Mais pour l'heure, "il est difficile de distinguer les effets (...) des responsabilités de garde (d'enfants notamment, NDLR) induites par la pandémie, des craintes de contracter le virus et de l'extension des allocations chômage", avait relevé vendredi Lael Brainard, qui fait partie des gouverneurs de la Fed, la Banque centrale américaine.

