USA: les perspectives pour l'économie sont "hautement incertaines" (Powell/Fed)

Washington (awp/afp) - Les perspectives économiques aux Etats-Unis sont "hautement incertaines", a souligné mercredi le président de la Banque centrale américaine, prenant acte que la reprise de l'activité et de l'emploi avait ralenti.

"La résurgence ces derniers mois de cas de Covid-19, d'hospitalisations et de décès cause de grandes difficultés à des millions d'Américains et pèse sur l'activité économique et la création d'emplois", a également relevé Jerome Powell.

Il a également salué le soutien budgétaire supplémentaire qui permettra aux entreprises et aux hôpitaux de faire face à la crise.

