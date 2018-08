USA: les prix à l'importation stagnent, export affecté par le conflit commercial

Washington (awp/afp) - Les prix des produits importés aux Etats-Unis sont restés inchangés en juillet, maintenus à ce niveau par une hausse des prix de l'énergie, selon les données du département du Travail publiées mardi.

Mais sur un an, ils affichent leur plus forte progression depuis six ans, à 4,8%.

Conséquence non-désirée du bras de fer commercial initié par les Etats-Unis, les prix à l'exportation ont baissé pour la première fois depuis un an (-0,5%), notamment à cause de la chute du prix du soja, qui fait les frais des représailles tarifaires chinoises.

Pour les prix à l'importation, c'est la hausse des prix du fioul importé (+1,6%) en juillet qui a maintenu ces coûts à l'équilibre. Au sein de cette catégorie s'inscrit une hausse de 0,9% des produits pétroliers et de 36,7% du gaz naturel, le bond le plus fort depuis novembre 2006.

L'indice des prix du fioul sur un an a grimpé de 40,7%.

Hors fioul, les prix sont en recul en juillet de 0,3% pour le deuxième mois d'affilée. Ce sont les prix des matériaux industriels (-1%), mais aussi du cuivre, de l'or, du bois qui ont tiré la baisse.

En revanche, les prix des produits de grande consommation en provenance de l'étranger ont avancé de 0,3%, la plus forte hausse depuis février. Parmi les hausses les plus fortes, figure celle des produits médicaux, dentaires et pharmaceutiques (+1,7%).

Par origine géographique, les prix chinois ont baissé de 0,2%, ceux du Mexique de 0,5%. Les prix européens sont également encore dans le rouge à -0,1% après -0,4% le mois d'avant.

Les prix allemands sont en retrait de 0,3% pour le deuxième mois consécutif et les prix français se sont repliés de 0,1%.

Du côté des exportations, le ministère a indiqué que les prix des produits américains avaient donc glissé de -0,5%, la plus forte chute des prix à l'export depuis mai 2017.

Ils ont été plombés en juillet par la chute de 5,3% des prix des exportations agricoles, le repli le plus important depuis sept ans.

Les exportations de soja sont à l'origine de cette baisse importante, leur prix ayant dégringolé de 14,1% en juillet. "Non seulement la Chine a imposé des tarifs douaniers de 25% sur le soja, ce qui a asséché la demande du principal acheteur de soja américain mais, en outre, les agriculteurs font face à une récolte parmi les meilleures depuis plusieurs années", a expliqué Gregory Daco, d'Oxford Economics.

