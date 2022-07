USA: les prix de gros toujours plus à la hausse en juin

Washington (awp/afp) - La hausse des prix de gros aux Etats-Unis a continué d'accélérer en juin sur un mois, tirée par le bond des prix de l'énergie, selon l'indice des prix à la production (PPI) publié jeudi, mesurant l'inflation côté fabricants et vendeurs.

Les prix ont augmenté de 1,1% en juin sur un mois, contre 0,9% en mai (chiffre révisé d'une estimation initiale à 0,8%) tandis que la tendance sur un an est également repartie à la hausse, après une baisse en mai.

Sur 12 mois, l'augmentation des prix s'est ainsi affichée à 11,3% en juin, contre 10,9% le mois précédent.

L'indice PPI est une mesure de l'inflation qui prend en compte les prix du point de vue des fabricants et vendeurs.

"Plus de la moitié de l'augmentation en juin de l'indice pour les biens peut être attribuée aux prix des carburants, qui ont bondi de 18,5%", indique le département du Travail dans un communiqué.

Selon Mahir Rasheed d'Oxford Economics, "malgré une modeste amélioration des conditions d'approvisionnement, les pressions sur les prix demeureront pénibles à court terme et renforceront la détermination de la Fed (banque centrale américaine, ndlr) à prévenir un enracinement de l'inflation dans l'économie".

Il a cependant noté que la hausse de l'indice PPI "sous-jacent", qui n'inclut pas les prix de l'alimentation, de l'énergie, ou des services marchands, s'est calmée en juin. L'augmentation n'a ainsi été que de 0,3% comparé à mai, et de 6,4% au cours des 12 derniers mois.

Les chiffres de l'indice PPI sont publiés au lendemain de ceux de l'indice des prix à la consommation (CPI), qui fait référence pour mesurer l'inflation et sur lequel sont notamment indexées les retraites. Les données CPI publiées mercredi ont montré une inflation à 9,1% sur un an, un plus haut depuis novembre 1981.

Cette forte inflation rogne le pouvoir d'achat des Américains et représente une menace pour la croissance, la consommation étant le principal moteur de l'économie des Etats-Unis.

La banque centrale américaine a commencé en mars à remonter ses taux d'intérêt de manière agressive pour freiner la demande et calmer cette hausse des prix.

afp/rp