USA: les prix stagnent en novembre, l'inflation ralentit à 2,2% sur un an (CPI)

Washington (awp/afp) - Les prix à la consommation aux Etats-Unis ont stagné en novembre, sur un mois, tandis que sur un an, l'inflation a un peu décéléré, s'inscrivant au plus bas depuis neuf mois, selon l'indice des prix à la consommation (CPI) publié mercredi par le département du Travail.

L'indice CPI est resté stable sur le mois en données corrigées des variations saisonnières, comme s'y attendaient les analystes, et il a progressé de 2,2% sur un an contre 2,5% le mois d'avant.

C'est le plus bas niveau de l'inflation annuelle, mesurée par le CPI, depuis février.

Hors prix alimentaires et énergétiques, l'inflation a avancé de 0,2% sur le mois et de 2,2% sur un an, au lieu de 2,1% sur douze mois en octobre.

La baisse des prix de l'énergie qui ont chuté de 2,2% dont -4,1% pour l'essence, a contenu l'indice.

Les prix alimentaires ont très légèrement augmenté de 0,2% après un repli de -0,1% en octobre.

Seuls les prix des véhicules d'occasion étaient en hausse marquée de 2,4% tandis que les prix de l'habillement ont perdu 0,9%, et ceux des transports 0,3%. Les prix des logements sont toujours en hausse, affichant +0,3%.

L'autre mesure de l'inflation, l'indice PCE, basé sur les dépenses de consommation et mesure favorite de la Banque centrale (Fed), a aussi montré de la retenue en octobre à +0,2% sur le mois et +2% sur un an.

La Fed tient une réunion monétaire les 18 et 19 décembre et les marchés s'attendent à ce qu'elle relève encore une fois les taux d'intérêt mais elle pourrait indiquer qu'elle compte ralentir ces tours de vis monétaires à l'avenir.

Le département du Travail a par ailleurs publié l'évolution du salaire horaire moyen en novembre qui a grimpé de 0,3%, compensant la perte de 0,2% du mois d'octobre. La hausse de 0,3% est la plus forte depuis le mois de mars.

afp/rp