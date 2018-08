USA: les reventes de logements au plus bas en plus de 2 ans en juillet

Washington (awp/afp) - Les reventes de logements aux Etats-Unis ont baissé pour le quatrième mois d'affilée en juillet, décevant les attentes des analystes et tombant à leur plus faible niveau depuis plus de deux ans, selon l'Association nationale des agents immobiliers américains (NAR), qui déplore la cherté des maisons à vendre.

Leur nombre est tombé à 5,34 millions en rythme annualisé et en données des variations saisonnières, en chute de 0,7% par rapport à juin. C'est leur plus faible niveau depuis février 2016.

Ces chiffres sont bien inférieurs à ce que prévoyaient les analystes qui tablaient sur un rebond des reventes. Celles-ci représentent en volume 80% des transactions immobilières.

Les reventes de logements se sont aussi inscrites en repli par rapport à juillet 2017 (-1,5%).

Lawrence Yun, économiste en chef de la NAR, a déploré le fait que la hausse solide et continue du prix des maisons réduise à présent la demande de façon durable.

"Plombées par une chute des ventes dans le nord-est du pays, les cessions de logements anciens ont encore reculé le mois dernier. Trop d'acheteurs potentiels ne peuvent s'offrir les prix offerts et décident de repousser leur quête d'un logement attendant de voir apparaître une offre à leur portée", a ajouté l'économiste de la NAR.

Le mois dernier, les ventes de maisons individuelles ont baissé de 0,2% à 4,75 million en rythme annuel et sont en repli de 1,2% sur un an.

Le prix médian d'un pavillon est de 272.300 dollars, en hausse de 4,6% sur juillet 2017.

Les ventes d'appartements anciens ont chuté davantage, à -4,8% en juillet, pour revenir à 590.000. Leur prix médian est de 248.100 dollars, en hausse de 3,2% sur un an.

Les taux des crédits immobiliers qui se redressent lentement depuis un an alors que la Fed relève progressivement ses taux d'intérêt au jour le jour, ont néanmoins baissé légèrement en juillet à 4,53% contre 4,57% pour le prêt à 30 ans, référence sur le marché américain.

afp/jh