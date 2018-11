USA: les reventes de logements augmentent en octobre après 6 mois de baisse

Washington (awp/afp) - Les reventes de logements aux Etats-Unis ont augmenté en octobre après six mois de baisse, a indiqué mercredi l'Association nationale des agents immobiliers américains (NAR).

Elles se sont élevées à 5,22 millions (+1,4%) en rythme annualisé et en données corrigées des variations saisonnières par rapport au mois de septembre, un chiffre en ligne avec les attentes des analystes (5,2 millions).

Les ventes de logements anciens représentent en volume environ 80% des transactions immobilières aux Etats-Unis.

Sur un an, les reventes de logement ont reculé de 5,1%.

Le prix médian d'un logement ancien était de 255.400 dollars en octobre, en hausse de 3,8% comparé au prix médian enregistré en octobre 2017.

Dans le détail, le prix médian d'un pavillon était de 257.900 dollars en octobre (+4,3% sur un an) et celui d'un appartement de 236.200 dollars (-0,2% sur un an).

Le stock de logements à vendre est tombé, lui, à 1,85 million en octobre, contre 1,88 million en septembre.

