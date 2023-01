USA: les reventes de logements baissent en décembre pour le 11e mois d'affilée

Washington (awp/afp) - Les reventes de logements aux Etats-Unis ont enregistré un onzième mois consécutif de baisse en décembre, du jamais vu depuis que ces données ont commencé à être compilées en 1999, a annoncé vendredi la Fédération nationale des agents immobiliers américains (NAR).

Le mois dernier, 4,02 millions de maisons et appartements ont changé de propriétaires en rythme annualisé, soit 1,5% de moins qu'en novembre et 34% de moins qu'il y a un an à la même époque.

Après deux mois de chute brutale, il s'agit d'une donnée supérieure aux attentes des analystes, qui envisageaient des ventes sous les 4 millions (3,96 millions), selon le consensus publié par briefing.com.

"Décembre a été un nouveau mois difficile pour les acheteurs, qui continuent d'être confrontés à une offre limitée et des taux d'emprunt élevés. Cependant, les ventes attendues se reprennent depuis que les taux commencent à redescendre après le pic observé en fin d'année dernière", a déclaré Lawrence Yun, chef économiste de la NAR, cité dans le communiqué.

"Les prix restent en hausse au niveau national, bien que modérément. Dans près de la moitié du pays, les acheteurs potentiels peuvent trouver des prix plus bas que l'année dernière", a-t-il ajouté.

Concernant les logements disponibles, leur nombre continue de diminuer, restant proche des plus bas historiques, avec une période de mise en vente qui se réduit par rapport à novembre mais reste plus élevée qu'il y a un an.

Le prix médian continue de reculer et reste à un plus bas depuis le début de l'année, à 366.900 dollars. Il est cependant toujours supérieur de 2,3% au prix médian de décembre 2021.

Les taux d'intérêt des prêts immobiliers, qui, fin octobre, avaient dépassé les 7% sur 30 ans, continuent de reculer et se situaient en moyenne à 6,15%?mi-janvier, selon les données du groupe de refinancement immobilier Freddie Mac, qui font référence.

afp/al