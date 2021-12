USA: les reventes de logements continuent d'augmenter en novembre

Washington (awp/afp) - Les ventes de logements anciens ont progressé aux Etats-Unis en novembre pour le troisième mois consécutif, les acheteurs profitant d'un environnement toujours favorable pour les crédits immobiliers.

Le mois dernier, 6,46 millions de maisons et appartements ont changé de propriétaire, en rythme annualisé, soit 1,9% de plus qu'en octobre, selon les chiffres publiés mercredi par la Fédération nationale des agents immobiliers américains (NAR).

Les chiffres de novembre sont néanmoins légèrement inférieurs aux attentes des analystes, qui tablaient sur 6,50 millions de ventes.

"Les acheteurs déterminés ont pu trouver un bien avant que les prêts immobiliers ne montent d'avantage dans les prochains mois", souligne Lawrence Yun, économiste en chef de NAR.

"Sécuriser un prêt fixe et cohérent a motivé de nombreux consommateurs, de plus en plus inquiets par l'escalade des loyers depuis un an", ajoute M. Yun.

L'économiste prévoit une hausse des taux d'intérêt pour les emprunts immobiliers l'année prochaine, tablant sur un taux moyen de 3,7% pour les prêts fixes à 30 ans.

Le stock total de biens disponibles à la vente fin novembre a reculé, avec 1,11 million de maisons et appartements qui cherchaient un nouveau propriétaire, soit 9,8% de moins qu'en octobre et 13,3% de moins qu'il y a un an.

Le prix médian d'un logement ancien s'est établi à 353.900 dollars en novembre, comme le mois précédent. C'est toutefois 13,9% de plus que l'année dernière.

"Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement pour la construction de nouvelles maisons ainsi que les pénuries sur le marché du travail ont réduit la capacité à augmenter les stocks", explique M. Yun.

"Les prix immobiliers continuent de monter en raison du niveau historiquement bas de l'offre", ajoute-t-il.

26% des achats ont été réalisés par des primo-accédants, 3 points de moins qu'en octobre et 6 points de moins qu'il y a un an.

Les ménages qui achètent une résidence secondaire, ou réalisent un investissement locatif, ont représenté 15% des transactions, 2 points de moins qu'en octobre mais un point de plus qu'il y a un an.

afp/rp