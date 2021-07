USA: les secteurs touchés par la crise ne se sont "pas complètement relevés"

Washington (awp/afp) - La Banque centrale américaine (Fed), qui a maintenu ses très bas taux directeurs, a estimé mercredi que les secteurs touchés par la crise avaient montré des "améliorations" mais ne s'étaient "pas complètement relevés".

Dans un communiqué publié mercredi à l'issue de la réunion de son comité monétaire, la Fed a, sans surprise, maintenu ses taux directeurs dans une fourchette de 0 à 0,25%, et conservé le niveau actuel de 120 milliards de dollars par mois d'achats d'actifs. Elle n'a pas non plus donné d'indication sur un resserrement à venir de sa politique monétaire, indiquant qu'elle "continuerait à évaluer" les progrès de l'économie avant de réduire son soutien.

