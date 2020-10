USA : les soins de santé devraient profiter d’un Congrès divisé ou d’une victoire de Biden (NN IP) 0 30/10/2020 | 14:41 Envoyer par e-mail :

" Bien que nous pensions que le la loi démocratisant les soins de santé (Affordable Care Act) sera finalement maintenue, une ‘vague verte' conduirait probablement à des efforts pour la renforcer ", estime NN IP, qui ajoute que " Biden est en outre en faveur de la mise en place d'une option publique d'assurance maladie visant essentiellement à accroître la couverture des citoyens aux revenus plus faibles ".



Au final, selon le gestionnaire d'actifs, une victoire de Biden résulterait en une expansion ou un maintien de la couverture, ce qui serait bénéfique pour le secteur des soins de santé.





Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal Quel sera l'impact de l'élection présidentielle américaine sur le secteur de la santé ? C'est la question que s'est posée NN Investment Partners. Selon le gestionnaire d'actifs, les soins de santé devraient profiter d'un congrès divisé ou d'une victoire de Biden. Un Congrès divisé est généralement optimal pour les entreprises de soins de santé car ce cas de figure limite les capacités des deux partis à réformer la politique existante, souligne NN IP.

