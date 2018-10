USA: les tarifs douaniers et l'emploi font monter les prix (Fed)

Washington (awp/afp) - Les prix ont augmenté dans toutes les régions des Etats-Unis en partie à cause des tarifs douaniers et les salaires commencent à progresser en raison du manque de main d'oeuvre, affirme mercredi la Fed dans un rapport de conjoncture.

Le Livre Beige de la Fed indique qu'en septembre et octobre, la croissance de l'activité a poursuivi un rythme "modéré", mais les entreprises rapportent une montée des prix. Celle-ci reflète notamment la progression des coûts de matériaux, comme les métaux, que les industriels "attribuent aux tarifs douaniers".

Plus d'une quarantaine de fois dans ce rapport, les tarifs douaniers sont désignés comme étant une source d'inquiétude pour les industriels ou bien comme étant la cause d'une hausse des prix.

Les prix des voitures neuves devraient ainsi "grimper considérablement pour couvrir le fardeau des tarifs douaniers", disent par exemple les industriels de Boston.

L'administration Trump a engagé un bras de fer commercial avec nombre de ses partenaires, en particulier la Chine, où elle a imposé des droits de douanes supplémentaires sur 250 milliards de dollars d'importations de marchandises chinoises. Pékin a rétorqué en imposant des taxes sur 110 milliards de dollars de biens américains importés en Chine.

Dans la région de Philadelphie, des entreprises affirment avoir du mal à remporter des offres face à la concurrence étrangère car celle-ci "n'est pas exposée aux taxes douanières sur les matières premières".

Si ces hausses de prix restent en moyenne "modestes", certaines régions voient une tension "élevée", comme celles de Cleveland et Dallas.

A côté des hausses de prix de gros et de détail, le très bas taux de chômage (3,7%, au plus bas depuis 1969) rend les embauches difficiles et fait enfin monter les salaires, une conséquence que la Fed guettait depuis longtemps.

Ces hausses de rémunération demeurent "modeste à modérée" dans l'ensemble du pays - trois régions n'observant pas d'évolution - mais certains districts, comme San Francisco, observent de fortes hausses.

Certains secteurs industriels, comme les technologies de l'information ou les transports, connaissent des progressions de salaires.

"Les hausses de salaires sont largement répandues", disent les entrepreneurs de New York.

Conséquence de l'étroitesse du marché de l'emploi, le turn-over est élevé, les employeurs ayant du mal à retenir leur main d'oeuvre, et parfois la croissance des affaires en est ralentie.

La Fed cite notamment des transporteurs qui ne peuvent faire rouler leurs camions faute de chauffeurs, comme à Cleveland.

Ce Livre Beige, publié à deux semaines de la prochaine réunion du Comité monétaire de la Réserve fédérale les 7 et 8 novembre, semble aller dans le sens d'une poursuite d'un relèvement des taux d'intérêt vu l'évolution des prix. La Fed ne prévoit toutefois pas a priori de rehausser ses taux dès novembre, mais plutôt en décembre.

afp/rp