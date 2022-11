USA: les taux vont encore grimper, la Fed attendue sur la suite

Washington (awp/afp) - Une nouvelle forte hausse des taux d'intérêt est en vue aux Etats-Unis, où la banque centrale cherche à tout prix à faire ralentir l'activité économique pour diminuer l'inflation, et alors que la menace de récession lui complique la tâche.

Les responsables de la Réserve fédérale (Fed), la banque centrale américaine, se réunissent depuis mardi matin, et jusqu'à mercredi midi. La réunion du comité de politique monétaire (FOMC) a repris mercredi matin "à 09H00 (13H00 GMT) comme prévu", a indiqué à l'AFP un porte-parole de la Fed.

Au programme des discussions: quelle doit être la hausse du taux directeur pour parvenir à faire enfin ralentir la hausse des prix? Et quand faudra-t-il commencer à lever le pied sur le resserrement monétaire pour ne pas faire sombrer l'économie?

Une nouvelle hausse de 0,75 point est très majoritairement anticipée par les marchés, il s'agirait de la quatrième d'affilée de cette ampleur. Le taux directeur est actuellement compris entre 3,00 et 3,25%.

La décision sera annoncée dans un communiqué mercredi à 14H00 (18H00 GMT), puis le président de la Fed, Jerome Powell, tiendra une conférence de presse à 14H30 (18H30 GMT).

Mais l'institution devrait aussi indiquer ce qu'elle compte faire ensuite, et signaler "que le rythme des hausses devrait ralentir lors des prochaines réunions", anticipe Steve Englander, responsable de la macro-économie américaine pour Standard Chartered, et ancien économiste à la Fed.

Il prévoit ainsi une hausse de 0,50 point lors de la réunion suivante, mi-décembre, et 0,25 point en janvier.

"Le temps de s'adapter"

"Cependant, la Fed est plus susceptible de suggérer qu'elle veut donner à l'économie le temps de s'adapter à l'évolution des taux directeurs, plutôt que d'indiquer qu'elle voit la nécessité d'inverser sa politique", nuance-t-il.

Il faut en effet des mois pour que les hausses des taux aient un effet sur l'économie.

L'inflation était encore en septembre de 6,2% sur un an, proche de ses plus hauts niveaux depuis plus de 40 ans, selon l'indice PCE privilégié par la Fed, dont l'objectif est de la ramener à 2%.

Une autre mesure, l'indice CPI, qui fait référence notamment pour l'indexation des retraites, a montré une hausse des prix de 8,2% sur un an en septembre.

A moins d'une semaine des élections de mi-mandat, lors desquelles le président Joe Biden risque de perdre sa faible majorité démocrate au Congrès, l'inflation est désormais la principale préoccupation des foyers américains.

Mais un autre danger menace, puisque ce ralentissement volontaire de l'activité risque de faire plonger l'économie américaine dans la récession en 2023.

Jerome Powell avait averti, à l'issue de la dernière réunion, en septembre, qu'il n'existait pas de "moyen indolore" de combattre durablement l'inflation.

En attendant, les Etats-Unis ont enregistré un trimestre de croissance entre juillet et septembre, avec +2,6% de croissance du PIB en rythme annualisé.

"Premiers signes"

Quant au marché de l'emploi, il affiche toujours une santé de fer. Les chiffres officiels d'octobre seront dévoilés vendredi, mais on sait d'ores et déjà que les employeurs privés ont créé en octobre 239.000 emplois, bien plus qu'en septembre, et bien plus qu'attendu, selon des chiffres publiés mercredi.

"Alors que nous voyons les premiers signes d'un ralentissement de la demande (de main d'oeuvre) induite par la Fed, cela n'affecte que certains secteurs du marché du travail", a commenté Nela Richardson, cheffe économiste d'ADP, citée dans le communiqué.

La Fed a, déjà, depuis le mois de mars, relevé ses taux à cinq reprises, d'abord de 0,25 point, puis de 0,50, et enfin, trois fois, de 0,75 point.

Les démocrates, qui avaient concentré leur campagne sur le droit à l'avortement, quand les républicains jouaient la carte de la lutte contre l'inflation, tentent désormais de mettre en avant leur programme économique en faveur des classes moyennes.

Le sénateur démocrate Sherrod Brown, président de la commission bancaire du Sénat, a ainsi envoyé fin octobre un courrier à Jerome Powell, soulignant que "la lutte de la Fed contre l'inflation ne doit pas faire souffrir les travailleurs".

La crédibilité de la puissante institution est en jeu car, après avoir assuré pendant des mois que la forte inflation ne serait que temporaire, elle a jusqu'à présent échoué à la faire ralentir.

Or, plus les ménages anticipent une hausse des prix durable, plus ils agissent en conséquence, et plus celle-ci s'ancre. Ce qui nécessite alors des mesures encore plus douloureuses, comme au début des années 1980, après des années d'inflation frôlant parfois les 15%.

