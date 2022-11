USA: les ventes au détail grimpent plus que prévu en octobre

Washington (awp/afp) - Les ventes au détail ont rebondi plus qu'attendu en octobre aux Etats-Unis, après être restées stables en septembre, mais ont surtout été tirées par les ventes de carburants à la pompe, les prix étant repartis à la hausse le mois dernier.

Le montant total des dépenses s'est élevé à 694,5 milliards de dollars en octobre, soit une hausse de 1,3% par rapport à septembre, a annoncé mercredi le département du Commerce. Les analystes attendaient une hausse de 1,2%, selon le consensus de MarketWatch.

Les ventes dans les stations-service ont grimpé de 4,1% par rapport au mois précédent.

Ce rebond des ventes au détail montre "la poursuite de la dynamique positive des dépenses des ménages", a relevé Rubeela Farooqi, cheffe économiste pour HFE, dans une note.

"La consommation reste bien soutenue par une forte croissance de l'emploi et la hausse des revenus nominaux et des salaires", souligne-t-elle, avertissant cependant qu'"à l'avenir, les coûts d'emprunt plus élevés constitueront une contrainte pour les consommateurs, mais, sur une note plus positive, une baisse progressive de l'inflation devrait soutenir la croissance des dépenses des ménages".

Le montant total des ventes au détail est supérieur de 8,9% à celui d'octobre 2021. Car entre-temps, l'inflation s'est accélérée, faisant grimper les prix, et donc le montant total des dépenses.

Ces chiffres en effet ne sont pas ajustés de l'inflation, ce qui signifie que lorsque les prix grimpent, le panier est moins rempli pour le même montant dépensé.

L'inflation a toutefois montré des signes encourageants en octobre, ralentissant à 7,7% sur un an contre 8,2% en septembre, selon l'indice CPI, qui fait référence.

Les ventes au détail comprennent les dépenses réalisées chez les détaillants (magasins ou en ligne), ainsi que dans les stations-service, bars et restaurants. Ce chiffre donne une première idée de l'évolution des dépenses de consommation des ménages, moteur traditionnel de la croissance aux Etats-Unis, mais les Américains dépensent davantage dans les services.

La consommation des Américains est jusqu'ici restée robuste, malgré l'inflation d'un côté et les efforts de la banque centrale (Fed) pour la contrer de l'autre.

La Fed relève ses taux d'intérêts pour juguler l'inflation, afin de provoquer un renchérissement des crédits contractés auprès des banques, pour que les Américains empruntent moins, et donc consomment moins, ce qui doit permettre de desserrer la pression sur les prix.

Cet indicateur est donc scruté de près par l'institution monétaire, qui devrait ralentir le rythme des hausses de taux dans les mois à venir, alors que c'est désormais la récession qui menace l'économie américaine.

