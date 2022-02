USA: les ventes au détail rebondissent en janvier, +3,8% par rapport à décembre

Washington (awp/afp) - Les ventes au détail ont rebondi plus que prévu en janvier aux États-Unis, malgré le variant Omicron, mais leur montant est également gonflé par l'inflation, les prix grimpant à leur rythme le plus rapide en quatre décennies.

Le total des ventes s'est élevé à 649,8 milliards de dollars le mois dernier, soit une hausse de 3,8%, selon les données publiées mercredi par le département du Commerce. C'est plus que la hausse de 1,9% qui était attendue par les analystes.

Ce rebond est cependant à relativiser, la baisse du mois de décembre ayant été plus forte que prévu, de 2,5% contre -1,9% initialement annoncé, selon une révision également publiée mercredi.

Par rapport à janvier 2021, la hausse est de 11,4%, dont une hausse de 33,4% pour les ventes des stations-service, et de 27% pour les bars et restaurants.

Les ventes ont été tirées, au cours du premier mois de 2022, par les ventes des voitures et pièces détachées automobiles (+5,7% par rapport à décembre), ainsi que par les articles d'ameublement et de décoration (+7,2%).

L'inflation a atteint en janvier 7,5% sur un an, son rythme le plus rapide en près de 40 ans, selon l'indice CPI du département du Travail. Les prix des voitures d'occasion ont notamment flambé de plus de 40% entre janvier 2021 et janvier 2022.

afp/rp