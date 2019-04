USA: les ventes au détail rebondissent fortement en mars

Washington (awp/afp) - Les ventes de détail aux Etats-Unis ont fait un bond en mars, dépassant largement les attentes des analystes et signant leur plus forte hausse en un an et demi, selon les chiffres du département du Commerce publiés jeudi.

L'indice des ventes des détaillants et restaurants s'est établi à 514,1 milliards de dollars, en hausse de 1,6% par rapport à février, alors que les analystes misaient sur un progrès de 0,9%, indiquent ces données corrigées des variations saisonnières.

En février, les ventes au détail avaient reculé de 0,2%.

Sur un an, elles sont en hausse de 3,6%.

En mars, elles ont été tirées par une forte progression des ventes de voitures (+3,1%), la plus forte hausse de l'année pour le secteur, mais aussi par une vive augmentation du prix de l'essence (+3,5% pour les ventes des stations-services).

Tous les secteurs ont progressé, de l'ameublement (+1,7%) à l'habillement (+2%) en passant les ventes d'électronique et électroménagers (+0,5%) et l'alimentation (+1%).

Sans les ventes de voitures et de pièces détachées, l'indice a avancé de 1,2%.

Si elles ne représentent environ qu'un gros quart de la consommation car les Américains dépensent davantage dans les services, les ventes au détail donnent une première idée de l'évolution des dépenses de consommation des ménages, moteur traditionnel de la croissance américaine.

Les chiffres de mars vont rassurer les analystes sur la vigueur de la croissance au deuxième trimestre après l'inquiétude apportée par les mauvaises performances de février et surtout de décembre. A la fin de l'année, malgré la saison des fêtes et à cause de la fermeture des services administratifs ("shutdown"), les ventes au détail avaient été en berne.

afp/rp