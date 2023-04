Washington (awp/afp) - Les ventes au détail ont reculé de 1,0% en mars aux Etats-Unis, en raison notamment de la baisse des prix de l'essence, mais cela montre aussi que la consommation ralentit, du fait de la hausse des taux d'intérêt destinée à juguler la forte inflation.

Le montant total des dépenses s'est élevé à 691,7 milliards de dollars au mois de mars, selon des données publiées vendredi par le département du Commerce américain.

Les analystes anticipaient un recul moins fort, de 0,4% seulement, selon le consensus de Briefing.com.

Le recul des ventes en février a par ailleurs été révisé, à -0,2% au lieu de -0,4% initialement annoncé.

Par rapport à mars 2022, les ventes sont néanmoins en hausse de 2,9%. Mais cela est dû à la hausse des prix, plus qu'au fait que les consommateurs ont davantage rempli leur panier.

Ces chiffres ne sont en effet pas ajustés de la hausse des prix, qui contribue donc mécaniquement à faire augmenter le montant total des ventes.

Dans le détail, les stations-services ont enregistré la plus forte baisse (-5,5%) en mars. Les grands magasins ont vu leurs ventes chuter de 3,0%, tandis que celles des boutiques de vêtements ont reculé de 1,7%, et celles des concessionnaires et autres vendeurs de voitures et pièces détachées automobiles ont baissé de 1,6%.

En revanche, les ventes sur internet ont grimpé de 1,9%.

L'inflation aux Etats-Unis a ralenti à 5% sur un an en mars, au plus bas depuis presque deux ans, selon l'indice CPI publié mercredi.

afp/rp