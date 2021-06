USA: les ventes au détail reculent de 1,3% en mai

Washington (awp/afp) - Les ventes au détail ont reculé en mai, à la fois en raison de la fin des chèques de relance du gouvernement, des pénuries affectant l'automobile et des consommateurs qui dépensent davantage dans les services, selon les données publiées mardi par le département du Commerce.

Le montant total des ventes s'est élevé à 620,2 milliards de dollars en mai, soit 1,3% de moins qu'en avril. Cette baisse, la première depuis février, est bien plus forte que prévu par les analystes (-0,6%).

Les ventes automobiles reculent de 3,7%. Elles pâtissent du ralentissement de la production à cause de la pénurie mondiale de semi-conducteurs, malgré une demande toujours très élevée.

Les secteurs qui avaient brillé pendant la crise sont désormais boudés par les consommateurs, et voient leur ventes reculer par rapport à avril: ameublement de la maison (-2,1%), électroménager (-3,4%), jardinage et matériaux de construction (-5,9%).

A l'inverse, les bars et restaurants reprennent vie (+1,8%), après avoir particulièrement souffert depuis un an. Et maintenant que les consommateurs américains sortent de nouveau de chez eux, ils ont également besoin de renouveler leur garde-robe, et les magasins de vêtements et accessoires ont vu leurs ventes grimper de 3%.

Voyages, concerts, loisirs ... Les services qui, avec la réouverture, captent une part de plus en plus importante de l'argent des ménages américains, ne sont pas comptés dans ces chiffres.

Les dépenses ont aussi reculé alors que l'effet des chèques de relance, versés en mars à des millions de ménages par le gouvernement américain et qui avaient alors fortement stimulé la croissance, se tarit.

Mais les consommateurs s'inquiètent désormais pour leur pouvoir d'achat, car les prix grimpent. L'inflation s'est accélérée en mai sur un an, à +5%, selon l'indice CPI diffusé la semaine dernière. Un bond certes spectaculaire, mais dû en grande partie à l'effet de comparaison avec des prix qui avaient chuté au printemps 2020.

afp/rp