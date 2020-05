USA: les ventes de logements anciens dévissent en avril à cause du confinement

Washington (awp/afp) - Les reventes de logements aux Etats-Unis ont chuté de 17,8% en avril par rapport à mars, en raison de la crise du Covid-19, selon les données de l'Association nationale des agents immobiliers américains (NAR) publiées jeudi.

Au total, 4,33 millions de maisons et appartements déjà construits ont été revendus aux Etats-Unis en avril.

"Le confinement qui a commencé à la mi-mars et a duré pendant tout le mois d'avril dans la plupart des Etats a temporairement détraqué les ventes de logement", a souligné Lawrence Yun, le chef économiste de la NAR. "Mais les logements qui sont listés continuent à attirer des acheteurs ce qui fait monter le prix des logements", a souligné M. Yun, cité dans un communiqué.

Le prix médian pour les logements existants était de 286.800 dollars, soit une progression de 7,4% par rapport à avril 2019.

Cette hausse marque le 98ème mois d'affilée de progression des prix, note la NAR.

Les ventes en avril étaient à leur plus faible niveau, et ont enregistré la plus forte baisse d'un mois sur l'autre, depuis juillet 2010.

"Les taux d'intérêt qui sont historiquement bas devraient rester à ce niveau jusqu'à la fin de l'année et seront le moteur principal de la demande alors que les économies dans les différents Etats rouvrent", a souligné M. Yun.

L'inventaire total de biens disponibles s'est établi à 1,47 million d'unités, en baisse d'un peu plus de 1% par rapport à mars. Au rythme actuel des ventes, le stock est de 4,1 mois contre 3,4 mois en mars.

Un bien mis en vente est resté sur le marché en moyenne pendant 27 jours et les acquéreurs qui ont acheté leur premier bien représentaient 36% des ventes.

afp/rp