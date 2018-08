USA: les ventes de maisons neuves au plus bas depuis un an en juillet

Washington (awp/afp) - Les ventes de maisons neuves ont baissé en juillet aux Etats-Unis pour le deuxième mois d'affilée et sont tombées à leur plus faible niveau en près d'un an, a annoncé jeudi le département du Commerce.

En données corrigées des variations saisonnières et en rythme annualisé, le nombre de transactions s'est élevé à 627.000, en repli de 1,7% sur un mois, par rapport aux 638.000 ventes réalisées en juin (chiffre révisé en hausse).

C'est leur niveau le plus bas depuis août 2017.

Les analystes tablaient au contraire sur une légère remontée à 645.000.

Sur un an, les ventes de maisons neuves sont en forte hausse de 12,8%.

En juillet, si les transactions ont grimpé dans le Midwest (+9,9%) et l'Ouest (10,9%), elles ont fortement chuté dans le Nord-Est (-52,3%). C'est le recul le plus fort pour cette région depuis trois ans. Dans le sud, la plus grande région en termes de volume de ventes, les cessions se sont repliées de 3,3% sur le mois.

Le prix médian d'une maison neuve s'est établi à 328.700 dollars, en hausse de 6% sur un an tandis que le prix moyen a avancé de 6,7% à 394.300 dollars.

Avec 309.000 maisons neuves sur le marché, les stocks représentent 5,9 mois de ventes, au rythme de transactions actuel.

Les ventes de maisons neuves avaient atteint leur record historique en juillet 2005 au pic de la bulle immobilière avec 1,389 million de transactions.

Elles étaient ensuite retombées à leur plus faible niveau historique en février 2011, à 270.000 après l'éclatement de la crise financière.

