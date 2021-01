USA: les ventes de maisons neuves se redressent en décembre

Washington (awp/afp) - Les ventes de maisons individuelles neuves aux Etats-Unis sont reparties à la hausse en décembre, pour la première fois depuis le mois de juin, mais ont progressé moins que prévu, selon les données publiées jeudi par le département du Commerce.

En décembre, 842.000 maisons neuves ont été vendues aux Etats-Unis en rythme annuel - c'est-à-dire les ventes pour l'ensemble de l'année si ce rythme se maintenait - soit moins que les 860.000 attendues par les analystes.

Cela représente une hausse de 1,6% par rapport aux 829.000 vendues en rythme annuel le mois précédent.

Pour l'ensemble de l'année 2020, 811.000 maisons neuves ont été vendues, selon une première estimation du département du Commerce, soit 18,8% de plus qu'en 2019.

Le secteur de l'immobilier a affiché une santé excellente en 2020, soutenu par des taux d'intérêt très bas et le télétravail qui a permis à de nombreux "cols blancs" de s'éloigner des centres-villes.

La barre du million de ventes en rythme annuel avait été frôlée en été, mais n'avait pas été franchie, contrairement à ce qui avait été indiqué lors des précédentes estimations.

Le rythme a ralenti à la fin de l'année à cause de la résurgence du Covid-19 aux Etats-Unis, et devrait se maintenir à ce niveau en janvier, selon Ian Shepherdson, chef économiste chez Pantheon Macroeconomics.

"Mais février et mars devraient être meilleurs, et nous prévoyons alors une ré-accélération soutenue au printemps et en été, lorsque le Covid reculera pour de bon", grâce à la vaccination d'une large partie de la population américaine, ajoute-t-il dans une note.

afp/rp