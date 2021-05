USA: les ventes des logements anciens baissent en avril, les prix à un record

Washington (awp/afp) - Le prix médian des logements anciens aux États-Unis a atteint un record en avril et les ventes ont baissé pour le troisième mois de suite en raison du manque de biens disponibles sur le marché.

Selon un document diffusé vendredi par la Fédération nationale des agents immobiliers américains (NAR), le prix médian d'un logement ancien a bondi sur un an de 19,1% pour atteindre 341.600 dollars.

Les reventes de logements ont baissé dans le même temps de 2,7% par rapport au mois précédent, 5,85 millions de logements ayant changé de propriétaire le mois dernier.

Les ventes de logements anciens avaient plongé de 6,6% en février et de 3,7% en mars.

Malgré le repli des trois derniers mois, le nombre de ventes de logements entre janvier et avril reste en hausse de 20% par rapport à la même période en 2020.

"L'offre de logements continue d'être en deçà de la demande", a remarqué Lawrence Yun, économiste en chef de NAR.

Le nombre de logements en vente fin avril était de 1,16 million, ce qui est 10,5% de plus que fin mars mais 20,5% de moins que fin avril 2020.

"On devrait voir plus d'offres sur le marché dans les mois à venir au fur et à mesure que la vaccination contre le Covid-19 se généralise et que les vendeurs potentiels sont plus à l'aise à l'idée de mettre leurs logements en vente et de le faire visiter", a-t-il prédit.

"La baisse du nombre de propriétaires ayant suspendu le remboursement de leur emprunt immobilier devrait aussi augmenter l'offre de logements", a-t-il ajouté.

Cela devrait permettre de "freiner le rythme effréné de la hausse des prix" dans les mois à venir, a avancé M. Yun.

afp/rp