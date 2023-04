Washington (awp/afp) - Les volumes de prêts accordés par les banques aux Etats-Unis ont "diminué" au mois de mars et début avril, c'est-à-dire depuis la crise bancaire provoquée par la faillite de la banque SVB, selon une enquête de la banque centrale américaine (Fed) publiée mercredi.

"Les volumes de prêts et la demande d'emprunts ont diminué pour les types de prêts aux particuliers et aux entreprises", a souligné la Fed dans son "Beige Book" (Livre Beige), un baromètre d'activité réalisé auprès des douze régions du système de la banque centrale américaine.

"Plusieurs régions ont noté que les banques ont resserré les normes de prêt dans un contexte d'incertitude accrue et de préoccupations concernant les liquidités", détaille le document.

Début mars, la Silicon Valley Bank (SVB) et Signature Bank avaient fait faillite, après des retraits d'argent massifs de clients.

Dans la région de San Francisco, où se trouve le siège de SVB, ces retraits "se seraient stabilisées depuis fin mars", détaille le Livre Beige.

Mais "l'activité de prêts a chuté de manière significative", a encore commenté l'antenne régionale de la Fed, citée dans le Livre Beige.

"Les normes de prêts se sont considérablement resserrées et plusieurs établissements ont choisi de réduire les volumes de prêts, en particulier pour les nouveaux clients, malgré des liquidités abondantes", est-il indiqué.

Ce resserrement des conditions de crédit a également été observé de l'autre côté du pays, dans la région de Philadelphie, au sud de New York, où "les prêts bancaires aux entreprises ont diminué".

"La plupart des contacts au sein du secteur bancaire ont confirmé un durcissement des normes de prêts (...), à la suite des faillites de Signature Bank et de Silicon Valley Bank", précise encore le rapport.

Et "plusieurs contacts ont indiqué qu'ils se concentraient sur les prêts aux clients existants et étaient devenus plus prudents dans les prêts aux nouveaux clients", est-il encore indiqué.

La secrétaire américaine au Trésor - ministre de l'Economie et des Finances des Etats-Unis - Janet Yellen, avait convenu, sur CNN dimanche, que les banques américaines pourraient devenir "un peu plus prudentes" dans leurs opérations, ce qui pourrait conduire à un resserrement des conditions de crédit.

Quelques jours plus tôt, elle avait cependant indiqué n'avoir "pas vu de preuve, à ce stade, d'un resserrement des conditions de crédit, bien que cela soit une possibilité".

