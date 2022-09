USA: lutter contre l'inflation aura des conséquences sur l'emploi (Powell)

Washington (awp/afp) - Ramener l'inflation à des niveaux plus acceptables aura nécessairement des conséquences sur le chômage et plus largement l'économie, a estimé mercredi le président de la banque centrale américaine (Fed), Jerome Powell, lors d'une conférence de presse.

"Si nous voulons retrouver une période de marché du travail très solide nous devons laisser l'inflation derrière nous. J'aimerais qu'il existe un moyen indolore de le faire mais ce n'est pas le cas", a expliqué M. Powell.

afp/rp