USA: net rebond de l'activité dans les services en octobre (ISM)

Washington (awp/afp) - La croissance de l'activité dans les services aux Etats-Unis s'est nettement accélérée en octobre et plus que prévu, après être tombée à son plus faible niveau en trois ans en septembre, selon l'association professionnelle ISM mardi.

L'indice non-manufacturier s'est établi à 54,7%, s'inscrivant 2,1 points de pourcentage au-dessus de son niveau du mois de septembre. Les analystes s'attendaient à une croissance moins soutenue, à 53,3%.

L'expansion du secteur des services se poursuit depuis maintenant 117 mois d'affilée, soit bientôt 10 ans, a précisé l'ISM dans un communiqué.

Parmi les composantes de l'indice, le baromètre d'activité a gagné 1,8 point de pourcentage à 57%.

Celui des nouvelles commandes s'est inscrit en hausse de 1,9 point à 55,6% tandis que celui mesurant la croissance de l'emploi a gagné 3,3 points à 53,7%.

L'indice des prix a en revanche ralenti sa progression, perdant 3,4 points à 56,6%.

Malgré ce rebond, les personnes interrogées ont continué d'exprimer des préoccupations sur les droits de douane, sur les manques de main-d'oeuvre ou encore sur le climat géopolitique, notent les auteurs de l'enquête.

L'autre indicateur d'ISM, portant sur le secteur manufacturier et publié vendredi, a continué de se contracter en octobre mais à un rythme plus lent que le mois précédent. Il a gagné 0,5 point de pourcentage par rapport à septembre mais, à 48,3%, il reste en territoire négatif.

Le secteur pâtit de la guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine qui s'est matérialisée par l'imposition réciproques de droits de douane punitifs sur des centaines de milliards de dollars de marchandises.

En dessous de la barre des 50%, les indices ISM marquent une contraction.

