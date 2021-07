USA: nouveau fort recul des ventes de maisons neuves en juin

Washington (awp/afp) - Les ventes de maisons neuves aux Etats-Unis ont fortement reculé en juin, à la surprise des analystes, accusant un repli pour le 3e mois de suite, selon les chiffres du département du Commerce lundi.

En juin, 676.000 maisons neuves ont été vendues en rythme annuel (ventes pour l'ensemble de l'année si ce rythme se maintenait), reculant de 6,6% par rapport aux ventes de mai, qui ont été en outre révisées à la baisse. Les analystes s'attendaient à un rebond des ventes à 790.000.

Le marché immobilier, rare secteur à avoir prospéré pendant la pandémie, souffre ces derniers mois d'un manque de biens disponibles ce qui a fait fortement augmenter les prix.

Alors qu'en janvier, les ventes de nouvelles maisons ont culminé à 993.000, au plus haut depuis la pandémie, elle ont commencé à reculer en avril.

Désormais, elles sont en forte baisse sur un an à -19,4% par rapport à juin 2020, note le ministère.

"Après la ruée vers les banlieues déclenchée par le début de la pandémie, la demande revient à son rythme d'avant-Covid", a expliqué Ian Shepherdson, de Pantheon Macroeconomics.

"Les chiffres d'aujourd'hui plantent le dernier clou du cercueil du boom du logement" intervenu à cause de la pandémie, dit l'économiste qui affirme toutefois qu'"une amélioration soutenue du marché du travail devrait stimuler à nouveau l'activité immobilière plus tard cette année".

Du fait de la baisse du nombre de cessions le mois dernier, les stocks ont augmenté à 353.000 et représentent désormais 6,3 mois au rythme des ventes actuelles, contre 5,1 mois en mai.

Les stocks avaient plongé à 3,5 mois l'été dernier lorsque les acheteurs se bousculaient pour acquérir un logement plus grand ou loin des centres-villes à cause des mesures de restrictions liées à la pandémie et du télétravail plus répandu. Malgré la hausse des prix, la demande a été aussi dopée par les taux hypothécaires très bas.

Le prix médian d'un logement, en constante hausse depuis quatre mois, s'est replié en juin à 361.800 dollars contre 380.700 dollars un mois plus tôt.

