Washington (awp/afp) - Les reventes de logements aux Etats-Unis ont de nouveau reculé en avril, comme attendu, selon les données publiées jeudi par la Fédération nationale des agents immobiliers (NAR).

En avril, 4,28 millions de maisons et appartements ont changé de propriétaires, en rythme annualisé, soit une baisse de 3,4% par rapport à mars, et de 23,2% par rapport à avril 2022.

C'est sensiblement conforme aux attentes des analystes, qui tablaient sur 4,26 millions, selon le consensus de MarketWatch.

Il s'agit du quatorzième mois de baisse d'affilée sur les 15 derniers mois, février étant la notable exception.

Le prix médian d'une maison a reculé de 1,7% sur un an, à 388.800 dollars. Il s'agit de la plus forte baisse depuis janvier 2012.

Mais sur un mois, les prix repartent à la hausse, pour le 2e mois d'affilée, alors qu'ils reculaient depuis l'été dernier.

"Environ la moitié du pays connaît des hausses de prix", le printemps étant une saison propice aux transactions immobilières, a détaillé le chef économiste de la NAR, Lawrence Yun, cité dans le communiqué.

Le stock de maisons à vendre est plus élevé que le mois passé, avec 10,4 millions de biens disponibles à la fin du mois d'avril (+7,2%), ce qui correspond à 2,9 mois de ventes au rythme actuel.

"L'accessibilité financière reste la principale contrainte aux ventes immobilières", souligne l'économiste Ian Shepherdson, de Pantheon Macreconomics, précisant que le remboursement du crédit immobilier pour un nouvel acquéreur de maison individuelle représente aujourd'hui la moitié de son revenu, contre environ un tiers avant le Covid.

Le taux moyen d'un prêt à taux fixe sur 30 ans - le plus fréquent aux Etats-Unis - est de 6,35%, selon les données publiées par le groupe de refinancement immobilier Freddie Mac.

Les taux immobiliers, qui s'étaient maintenus sous les 3,00% immédiatement après le début du Covid, à des plus bas historiques pendant 18 mois, avaient flambé ensuite, dépassant même à l'automne 2022 la barre des 7,00%.

"Alors que la demande toujours forte apportera un certain soutien, nous pensons que les ventes de maisons subiront une pression croissante au fil de l'année, les ventes étant plombées par l'affaiblissement de l'économie et du marché du travail et par une pénurie persistante de stocks", anticipe Nancy Vanden Houten, économiste pour Oxford Economics, dans une note.

afp/rp