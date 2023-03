Washington (awp/afp) - L'activité manufacturière de la région de New York, dans le nord-est des Etats-Unis, est restée dans le rouge en mars, se contractant pour le quatrième mois d'affilée, mais bien plus fortement qu'en février et également bien plus qu'attendu.

L'indice mesurant l'évolution de cette activité a chuté de 19 points, pour tomber à -24,6 points, selon l'enquête mensuelle Empire State, publiée mercredi par l'antenne de New York de la banque centrale américaine (Fed) et réalisée auprès d'industriels de la région.

Cela a surpris les analystes qui voyaient l'indice plonger moins que cela, et s'établir à -8,0 points.

Un indice inférieur à zéro signifie que l'activité se contracte.

"Les nouvelles commandes ont chuté de manière significative et les expéditions ont légèrement diminué", détaille la Fed de New York dans son communiqué, ajoutant que "l'emploi et les heures travaillées ont diminué pour le deuxième mois consécutif".

Les délais de livraison se sont raccourcis pour un deuxième mois consécutif, ce qui suggère que la disponibilité de l'approvisionnement s'est améliorée et que les stocks sont restés stables.

Côté inflation, la hausse des prix, tant à l'entrée qu'en sortie d'usine, "a quelque peu ralenti".

Les entreprises ne sont pas très optimistes et ne s'attendent qu'à "peu d'amélioration des conditions au cours des six prochains mois".

Mesuré dans une région fortement industrialisée, l'indice d'activité manufacturière de l'État de New York est considéré comme un bon baromètre de l'évolution de l'économie américaine.

