USA : nouveau repli des indicateurs avancés en octobre

L'indice des indicateurs avancés a reculé pour le huitième mois consécutif en octobre, a annoncé vendredi le Conference Board, ce qui laisse anticiper selon lui une possible récession dans les mois à venir.



Cet indice dit précurseur compilé par l'organisme patronal a reculé de 0,8% à 114,9 le mois dernier, après avoir déjà reculé de 0,5% au mois de septembre.



A titre de comparaison, les analystes anticipaient une nouvelle baisse de 0,5% en octobre.



'Le retournement des indicateurs avancés reflètent les perspectives dégradées des consommateurs face à l'inflation élevée et à la remontée des taux d'intérêt, ainsi que les prévisions en berne de la construction résidentielle et du secteur manufacturier', explique Ataman Ozyildirim, le directeur de la recherche économique au Conference Board.



L'organisme dit prévoir une croissance du PIB réel de 1,8% cette année aux Etats-Unis, avec une récession 'susceptible de démarrer autour de la fin de l'année pour se prolonger jusqu'à la mi-2023'.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.