Washington (awp/afp) - Les commandes de biens durables se sont de nouveau contractées aux Etats-Unis en février, pour le deuxième mois d'affilée, une baisse tirée par les équipements de transport, selon les données publiées vendredi par le ministère américain du Commerce.

Le montant total des commandes s'est élevé à 268,4 milliards de dollars, soit 1% de moins qu'en janvier, mois pour lequel les données ont d'ailleurs été légèrement révisées à la baisse (-5,0% contre -4,5% initialement annoncé).

Cela a déçu les analystes, qui attendaient un rebond de 1,6%, selon le consensus de Briefing.com.

Le matériel de transport "a tiré la baisse", reculant de 2,8%, précise le ministère dans son communiqué.

"Hors transport, les nouvelles commandes sont demeurées pratiquement inchangées. Hors défense, elles ont diminué de 0,5%", est-il précisé.

Ce nouveau recul intervient alors que la banque centrale américaine (Fed) veut que l'activité économique ralentisse, afin de faire baisser l'inflation. Elle a, mercredi, opté pour une hausse modérée de son taux directeur, d'un quart de point, afin de renchérir encore le coût du crédit pour les ménages et les entreprises.

Cette modeste hausse des taux est intervenue dans un contexte de crise bancaire. Celle-ci devrait "entraîner un resserrement des conditions de crédit pour les ménages et les entreprises et ainsi peser sur la demande, sur le marché du travail et sur l'inflation", avait expliqué Jerome Powell, le patron de la Fed.

"Vous pouvez y voir l'équivalent d'une hausse des taux", avait-il ajouté.

afp/rp