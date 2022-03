USA: nouvelle baisse des ventes de maisons neuves en février

Washington (awp/afp) - Les ventes de maisons neuves se sont repliées en février aux Etats-Unis, pour le deuxième mois d'affilée, entre des taux d'intérêts en hausse et des prix très élevés, tandis que la baisse enregistrée en janvier a été deux fois plus forte qu'initialement annoncé.

En février, 772.000 pavillons neufs ont été vendus en rythme annuel, selon les chiffres du département du Commerce publiés mercredi, bien moins que les 820.000 qui étaient attendus par un consensus d'analystes.

C'est 2% de moins qu'en janvier, mois au cours duquel les ventes avaient chuté de 8,4%, selon des données révisées en forte baisse et publiées mercredi également.

Le niveau des ventes enregistré en février est par ailleurs inférieur de 6,2% à celui de février 2021.

Janvier 2021 avait marqué le pic des ventes, avec 993.000 maisons neuves vendues, au plus fort du boom immobilier provoqué par la pandémie, à la faveur de taux d'intérêt très bas et de la généralisation du télétravail.

Le prix médian est en baisse, à 400.600 dollars, mais le prix moyen augmente, à 511.000 dollars.

Fin février, 407.000 maisons étaient disponibles à la vente, un peu plus que fin janvier. Cela représente 6,3 mois de ventes au rythme actuel.

"La hausse des taux d'intérêt a pesé sur les ventes de maisons neuves en février", relève Nancy Vanden Houten, économiste pour Oxford Economics.

Et cette tendance devrait se poursuivre dans les mois à venir, selon elle: "la demande pourrait rester forte, mais les prix élevés des maisons et la flambée des taux d'intérêt immobiliers depuis la fin de 2021 - la plus rapide depuis 1994 - feront sortir certains acheteurs du marché".

Les taux d'intérêt des crédits immobiliers remontent, après être tombés à des plus bas historiques pendant la crise. Le crédit à taux fixe à 30 ans, le plus répandu, a ainsi récemment dépassé 4%, pour la première fois depuis mai 2019.

Et la hausse des taux directeurs lancée par la banque centrale américaine, la Fed, et qui va se poursuivre en 2022, devrait contribuer à renchérir encore le coût du crédit au cours des prochains mois.

afp/al