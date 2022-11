USA: nouvelle dégradation de la confiance des consommateurs en novembre

Washington (awp/afp) - La confiance des consommateurs s'est de nouveau dégradée en novembre aux Etats-Unis dans un contexte économique toujours compliqué entre inflation persistante et risque de récession, selon l'indice publié mardi par le Conference Board.

L'indice général est tombé à 100,2 points en novembre, contre 102,2 points le mois précédent, un niveau sensiblement proche de celui attendu par les analystes qui tablaient sur 100 points selon le consensus de briefing.com.

L'indice se rapproche ainsi du niveau de référence de 100, qui correspond à la confiance des consommateurs en 1985.

Si la baisse n'est pas plus marquée qu'attendu, "le niveau reste déprimé comparé à la période prépandémie. Dans l'ensemble, ces données envoient un signal négatif quant aux dépenses à venir des ménages. Mais pour l'heure la consommation continue d'être positive et de soutenir la croissance", a relevé dans une note la cheffe économiste de HFE pour les Etats-Unis, Rubeela Farooqi.

"La confiance des consommateurs a de nouveau reculé, très certainement sous l'effet de la hausse récente des prix à la pompe", a estimé Lynn Franco, directrice principale des indicateurs économiques du Conference Board, citée dans le communiqué.

Dans le détail, l'indice mesurant la situation actuelle a perdu 1,3 point en un mois, pour reculer à 137,4 points, contre 138,7 points un mois plus tôt, qui avait été marqué par une forte dégradation de cet indice.

Ce déclin "met en avant que l'économie a perdu de son allant alors que l'année se termine, avec une attente des consommateurs à court terme qui reste maussade", selon Mme Franco.

La perception des mois à venir reste nettement plus négative, avec un indice qui perd de nouveau 2,5 points pour tomber à 75,4 points pour novembre. Un indice inférieur à 80 correspond à un niveau associé à une récession.

Cette baisse s'explique notamment par "des anticipations d'inflation atteignant leur plus haut niveau depuis juillet, sous l'effet de la hausse des prix de l'essence et de l'alimentaire. La combinaison inflation et hausse des taux va continuer à peser sur la confiance début 2023", a par ailleurs anticipé Mme Franco.

L'inflation restait élevée en octobre aux Etats-Unis, à 7,7% sur un an selon l'indice CPI, même si elle est en baisse sensible depuis plusieurs mois.

