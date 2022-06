USA: offres d'emplois et démissions en repli en avril, mais un niveau record

Washington (awp/afp) - Le nombre d'offres d'emplois et le nombre de démissions ont diminué en avril aux Etats-Unis, tout en restant à un niveau exceptionnellement élevé, selon les données du bureau des statistiques (BLS) publiées mercredi.

Au total, 11,4 millions d'offres d'emplois ont été comptabilisées à la fin du mois d'avril, contre 11,9 millions le mois précédent. Et le nombre de travailleurs ayant quitté leur emploi a très légèrement baissé à 4,4 millions.

Malgré ces diminutions, le marché du travail reste particulièrement tendu.

Depuis un an, les salariés profitent des opportunités d'emplois, alors que les offres ont bien plus nombreuses que les demandes, soit actuellement près de deux offres pour un demandeur.

Les plus fortes baisses des offres d'emplois ont été observées dans le secteur des soins de santé et l'aide sociale (-266.000), le commerce de détail (-162.000) et les services d'hébergement et de restauration (-113.000), a détaillé le BLS qui dépend du ministère du Travail.

Les augmentations les plus importantes ont été enregistrées dans le transport, l'entreposage et les services publics (+97.000); et dans le secteur de fabrication de biens non durables (+67.000) comme de biens durables (+53.000).

Les licenciements, quant à eux, sont tombés à leur plus bas niveau (1,2 million), les entreprises cherchant à garder leurs salariés.

