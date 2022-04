USA: petite hausse des ventes au détail en mars, tirée par le prix de l'essence

Washington (awp/afp) - Les ventes au détail ont de nouveau peu progressé en mars aux États-Unis, les stations service ayant enregistré, et de loin, la plus forte hausse des dépenses avec un prix de l'essence qui flambe depuis le début de la guerre en Ukraine.

Le total des ventes s'est élevé à 665,7 milliards de dollars en mars, +0,5% par rapport à février, selon les données publiées jeudi par le département du Commerce.

C'est conforme à ce qu'attendaient les analystes, qui tablaient sur +0,6%, selon le consensus de briefing.com.

Et cela représente 12,9% de plus qu'en mars 2021.

Le montant des ventes dans les stations service a bondi de 8,9% par rapport à février, et de 37% par rapport à mars 2021.

L'indice CPI de l'inflation, sur lequel sont notamment indexées les retraites, a atteint en mars 8,4% sur un an, son rythme le plus rapide depuis plus de 40 ans. Plus de la moitié de cette hausse, et même 70% selon le président Joe Biden, est due aux prix de l'essence: ils ont augmenté de 18,3% entre février et mars.

Par ailleurs, le département du Commerce a précisé que la progression des ventes en février avait été plus élevée qu'initialement annoncé, à +0,8% au lieu de +0,3%.

afp/buc