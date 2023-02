USA: plus faible hausse depuis deux ans des prix des importations en janvier

Washington (awp/afp) - Les prix des produits importés aux Etats-Unis ont enregistré en janvier leur plus faible hausse depuis deux ans, en raison de la baisse des prix des carburants, un signal positif après des données plus mitigées sur l'inflation publiées cette semaine.

Les prix des importations ont enregistré une hausse de 0,8% par rapport à janvier 2022, la plus faible croissance annuelle depuis décembre 2020, lorsque les prix avaient commencé leur escalade, selon les données publiées vendredi par le département du Travail (BLS).

Et sur un mois seulement, ils sont même en recul pour le septième mois d'affilée, à -0,2%.

"La baisse des prix du carburant en janvier a plus que compensé des prix hors carburant plus élevés", a détaillé le BLS dans son communiqué.

Les prix des carburants à l'importation ont ainsi baissé de 4,9% en janvier sur un mois, après une baisse de 4,4% le mois précédent.

Mais, hors carburants, les prix des autres importations sont en hausse de 0,8% sur un an. Il s'agit cependant de la plus faible hausse sur 12 mois depuis août 2020.

Et les prix des produits importés de Chine ont diminué de 0,4%, soit la plus forte baisse mensuelle depuis novembre 2016, entraînée par une baisse de 2,3% de l'indice des prix de la fabrication d'équipements de communication.

"Les prix à l'importation ont fourni des nouvelles encourageantes sur le front de l'inflation après des données (sur l'inflation) plus fortes que prévu plus tôt cette semaine", a commenté Matthew Martin, économiste pour Oxford Economics.

L'inflation a en effet rebondi en janvier sur un mois, qu'elle soit mesurée côté consommateurs (indice CPI) ou côté producteurs (indice PPI). Elle a en revanche continué à lentement ralentir sur un an, selon ces deux mesures.

Quant aux produits exportés par les Etats-Unis, leurs prix sont repartis à la hausse le mois dernier, pour la première fois depuis juin, à +0,8%, a encore indiqué vendredi le BLS.

"La hausse des prix non agricoles a plus que compensé la baisse des prix agricoles", souligne le communiqué.

Fournitures et matériaux industriels, biens d'équipement et de consommation, et automobiles, se sont vendus plus cher le mois dernier.

Les prix des voitures exportées par les Etats-Unis ont même connu leur plus forte hausse depuis 1989.

Mais sur un an cependant, la hausse des produits exportés est la plus faible depuis décembre 2020, +2,3%.

afp/rp