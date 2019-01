USA: premier recul des prix à la production depuis un an en décembre

Washington (awp/afp) - Les prix à la production aux Etats-Unis ont reculé plus que prévu en décembre à cause du recul des prix de l'essence, selon les chiffres du département du Travail publiés mardi.

Ils ont chuté de 0,2% en données corrigées des variations saisonnières, tombant dans le rouge pour la première fois depuis plus d'un an, alors que les analystes prévoyaient une baisse de 0,1%. Sur un an, ils restent en hausse de 2,5%.

Mais même hormis les secteurs volatils de l'alimentation et de l'énergie, les prix à la production ont reculé de 0,1% surprenant les attentes des analystes qui misaient sur une hausse de 0,2%. Sur un an, leur évolution reste stable à +2,8%.

"C'est bien plus faible que ce qu'on s'imaginait" a affirmé Ian Shepherdson, de Pantheon Macroeconomics.

Les prix de l'énergie ont reculé de 5,4%, tirés par une chute de 13,1% des prix de l'essence, ce qui était attendu. En revanche, les prix des services commerciaux ont décliné de 0,3%. Les coûts des abonnements de téléphone mobiles ont décru de 5,2% après une hausse de 4,7% le mois d'avant.

afp/rp