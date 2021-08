USA: près d'un million d'emplois créés en juillet

Washington (awp/afp) - Le marché du travail américain s'est redressé bien plus qu'attendu en juillet malgré les difficultés de recrutement, ce qui devrait réjouir Joe Biden mais ces progrès pourraient être mis à mal par la propagation du variant Delta.

Le président américain doit s'exprimer à 10H30 locales (14H30 GMT) sur ce rapport très attendu, véritable baromètre de la reprise américaine. L'emploi est une des priorités de l'hôte de la Maison Blanche.

Au total, 943.000 emplois ont été créés en juillet, mieux qu'attendu par un consensus d'analystes qui tablaient sur 925.000, a annoncé vendredi le département du travail.

C'est également mieux qu'en juin, lorsque 938.000 emplois avaient été créés, selon des données révisées en hausse et également publiées vendredi.

Quant au taux de chômage, il baisse de 0,5 point, à 5,4%, contre 5,6% attendu.

"En juillet, des créations d'emplois notables ont eu lieu dans les loisirs et l'hôtellerie, dans l'éducation et dans les services professionnels et commerciaux", souligne le département du Travail dans son communiqué.

Ces chiffres reflètent cependant la situation au début du mois de juillet, quand les données sont recueillies. Le variant Delta était alors perçu comme une menace moins imminente pour l'économie américaine.

De plus, malgré ces bons chiffres, il manque toujours 5,7 millions d'emplois comparé à février 2020, juste avant le début de la pandémie aux Etats-Unis et les mesures brutales de confinement qui avaient abouti au licenciement de plus de 20 millions de personnes.

Le taux de chômage des minorités noire et hispanique est aussi toujours bien plus élevé que celui des blancs.

En outre, le taux de participation au marché de l'emploi, de 61,7%, est quasi inchangé (+0,1 point), et reste inférieur de 1,6 point à celui de février 2020.

Cela montre que de nombreuses personnes sont encore en dehors des statistiques de l'emploi.

Car les freins au retour à l'emploi restent nombreux: enfants à garder, fréquences et horaires toujours réduits des transports en commun, mais aussi craintes liées au virus, renforcées avec la circulation du variant Delta.

De nombreuses personnes ont ainsi quitté le marché.

Pour les chômeurs, comptabilisés dans le taux de participation, les allocations chômage plus généreuses versées pour faire face à la pandémie sont pointées du doigt, notamment par certains républicains qui estiment que ces aides incitent les chômeurs à rester chez eux plutôt qu'à chercher un emploi.

La moitié des Etats du pays les a ainsi diminuées ou supprimées, sans attendre leur expiration début septembre.

En février 2020, avant que la pandémie n'oblige les autorités américaines à prendre des mesures brutales de confinement, le taux de chômage était au plus bas en 50 ans, à 3,5%, et les Etats-Unis comptaient 5,7 millions de personnes sans emploi.

afp/rp