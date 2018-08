USA: prévision de croissance 2018 revue en baisse par le CBO

Washington (awp/afp) - Le Bureau du Budget du Congrès (CBO) a révisé lundi légèrement en baisse sa prévision de croissance de l'économie des Etats-Unis cette année vu les incertitudes sur le front des échanges commerciaux.

Selon le CBO, une instance fédérale bipartisane, le Produit intérieur Brut (PIB) des Etats-Unis devrait croître de 3,1% en 2018 en glissement annuel.

C'est 0,6 point de pourcentage de plus qu'en 2017 où l'expansion a été de 2,6%. Mais c'est un peu en dessous de la prévision du CBO en avril, qui misait sur une croissance de 3,3% pour 2018.

En 2019, la croissance ralentira à 2,4%, indique encore l'agence, confirmant ses prévisions antérieures pour l'année prochaine.

Après un premier semestre fort, tiré par les 4,1% de croissance en rythme annualisé observés au 2e trimestre, le rythme d'expansion devrait se modérer, affirme le CBO.

"Une telle modération s'explique par le fait que plusieurs facteurs ont dopé la croissance du 2e trimestre, dont une accélération de la consommation des ménages après un premier trimestre faible et une vive hausse des exportations agricoles", explique l'instance ajoutant que ces facteurs "vont soit s'estomper, soit s'inverser".

La vive croissance affichée par la première économie mondiale d'avril à juin à 4,1% s'est avérée la plus solide en quatre ans. Un bond des exportations, notamment de soja, avant que les tarifs douaniers chinois ne soient imposés, avait notamment gonflé l'activité.

Le président Donald Trump a assuré pour sa part que le PIB américain pouvait même croître de plus de 5% en rythme annuel au prochain trimestre.

Mais pour le CBO, l'expansion soutenue au 1er semestre par "l'accroissement des dépenses du gouvernement, les réductions d'impôts et l'augmentation des investissements privés", ne pourra pas se poursuivre au même rythme.

"Les récents changements dans les tarifs douaniers mis en place par les Etats-Unis et leurs partenaires commerciaux vont réduire les échanges entre eux", affirme le CBO.

"En rendant les produits importés plus chers sur le marché intérieur et les exportations américaines plus onéreuses à l'étranger, ces modifications dans les taxes douanières vont réduire le volume des importations comme des exportations", ajoute l'agence.

Depuis le début de l'année, déterminée à faire baisser le déficit commercial américain, l'administration Trump a imposé des tarifs douaniers supplémentaires sur des panneaux solaires, des machines à laver, de l'aluminium et de l'acier, en provenance de nombreux pays, dont la Chine. Quelque 34 milliards de dollars de produits chinois sont également surtaxés depuis juillet et pour 16 autres milliards le seront à partir du 23 août.

En représailles, le Canada, l'Union Européenne et la Chine ont taxé à leur tour des marchandises américaines.

