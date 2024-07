Washington (awp/afp) - La production industrielle a progressé en juin aux Etats-Unis, un peu moins vite cependant qu'en mai, essentiellement tirée par la production d'électricité et de gaz naturel, selon l'enquête mensuelle de la Réserve fédérale (Fed) publiée mercredi.

Le réseau électrique est fortement mis à contribution en effet pour alimenter les systèmes de climatisation dans les bâtiments publics et logements, lorsque les températures grimpent.

La hausse de la production totale a été de 0,6% par rapport à mai. Cette progression est moins forte que celle de 0,9% entre avril et mai.

C'est mieux que prévu cependant, puisque les analystes la voyaient ralentir et attendaient une hausse de 0,3% seulement, selon le consensus de MarketWatch.

La hausse est de 1,6% par rapport à juin 2023.

Dans le détail, la production de services d'utilité publique, notamment d'électricité et de gaz naturel, a bondi de 2,8%.

La production manufacturière a elle progressé de 0,4%, et la production minière de 0,3%.

Pour le secteur manufacturier, le haut niveau des taux de la Fed, et, par conséquent, "les coûts d'emprunt plus élevés et les conditions de crédit plus strictes restent des obstacles", a commenté Rubeela Farooqi, cheffe économiste pour High Frequency Economics.

"Mais la baisse des taux d'intérêt" à venir, "ainsi que la poursuite des investissements dans les capacités manufacturières nationales, devraient soutenir l'activité industrielle à terme", a-t-elle ajouté.

Le taux d'utilisation des capacités industrielles s'est par ailleurs amélioré en juin, à 78,8%, un taux qui reste néanmoins inférieur de 0,9% à sa moyenne de long terme calculée entre 1972 et 2023.

afp/rp