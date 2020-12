USA: promesses de vente de logements au plus haut malgré un recul

Washington (awp/afp) - Les promesses de vente de logements aux Etats-Unis ont connu leur meilleur mois de novembre de l'histoire et si elles ont reculé par rapport à octobre c'est notamment à cause du manque de biens sur le marché, a annoncé mercredi la Fédération nationale des agents immobiliers (NAR).

Le nombre de promesses de vente qui ont été signées a reculé en novembre, pour le troisième mois d'affilée. La baisse est de 2,6% par rapport à octobre, bien plus élevée que le recul de 0,5% attendu par les analystes.

L'indice tombe ainsi à 125,7 points. Cet indicateur était à 100 en janvier 2001, date à laquelle a démarré ce baromètre destiné à prendre le pouls de la santé du secteur immobilier.

Cette baisse "est en grande partie due à la pénurie de stocks et à la hausse rapide des prix des maisons", a déclaré Lawrence Yun, économiste en chef de NAR cité dans le communiqué.

"Il est important de garder à l'esprit que les ventes et les prix actuels sont bien plus élevés qu'il y a un an", a-t-il ajouté.

Les promesses de vente sont en effet en hausse de 16,4% par rapport à novembre 2019.

Le marché de l'immobilier reste porté par les taux d'intérêt exceptionnellement bas, et par le fait que le télétravail reste privilégié aux Etats-Unis pour les "cols blancs" depuis le début de la pandémie. Ils sont donc nombreux à investir, souvent dans une résidence secondaire, afin d'avoir plus d'espace en dehors des centres-villes.

Lawrence Yun anticipe ainsi, pour 2021, une hausse d'environ 10% des ventes de maisons existantes et de 20% pour les ventes de maisons neuves.

afp/rp