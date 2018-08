USA: ralentissement de l'activité dans la région de Chicago en août

Washington (awp/afp) - L'activité économique dans la région de Chicago a ralenti sa progression en août pour tomber à son plus bas niveau en trois mois, selon l'indice des directeurs d'achats de l'association ISM publié vendredi.

L'indice s'est établi à 63,6 points en août, soit 1,9 point de moins qu'en juillet, mais au-dessus des prévisions des analystes qui tablaient sur un repli à 63 points.

L'ISM de Chicago est considéré comme un bon baromètre économique de l'ensemble du pays. Il reste largement au-dessus du seuil de 50 points, qui délimite la frontière entre contraction et progression de l'activité.

"L'activité des entreprises continue de s'accroître à un rythme sain (pour l'économie) malgré une décélération pour la première fois depuis cinq mois", a commenté l'ISM dans un communiqué.

"Les pressions inflationnistes devraient se poursuivre, ce qui pourrait avoir des conséquences sur les prix à la consommation avec plus de 60% des entreprises interrogées qui ont fait part d'une répercussion des coûts plus élevés sur les consommateurs ces derniers mois", a commenté Jamie Satchi, économiste pour MNI Indicators, qui publie les chiffres de l'ISM.

Il estime que d'autres entreprises devraient leur emboîter le pas "dans un avenir proche".

Les chiffres de l'inflation pour le mois d'août n'ont pas encore été communiqués mais celle-ci a grimpé en juillet sur un an à son plus haut niveau depuis six ans, à 2,3%, selon l'indice PCE publié jeudi par le département du Commerce.

L'inflation sur un an était de 2,2% en mai et juin.

afp/rp