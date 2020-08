USA: ralentissement de l'activité manufacturière de la région de Philadelphie

Washington (awp/afp) - L'activité manufacturière de la région de Philadelphie (nord-est des Etats-Unis) reste en croissance en août, mais à un rythme moins rapide qu'en juin et juillet, selon l'indice de l'antenne locale de la Banque centrale américaine (Fed) publié jeudi.

Cet indicateur d'activité perd 7 points en août et s'établit à +17,2, contre +24,1 en juillet. C'est une chute plus importante que ne l'attendaient les analystes, qui voyaient l'indice s'établir à +21.

Les entreprises sont toutefois plus nombreuses à voir leur activité croître (28%) que reculer (11%).

Dans le détail, la hausse des nouvelles commandes est moins importante que le mois précédent, et l'indice le mesurant recule de +23 à +19.

De même, le secteur continue à embaucher, pour le deuxième mois d'affilée, mais à un rythme moins rapide, et l'indice passe de +11 à +9.

Ce recul de l'indice "montre que l'activité manufacturière (...) est plus faible" que lors du redémarrage initial de l'activité, soulignent les analystes d'Oxford Economics.

Ils relèvent néanmoins que "les industriels restent optimistes quant aux perspectives et continuent de s'attendre à embaucher plus de travailleurs à court terme".

Cet indicateur avancé mesure la perception que les industriels de la troisième région de la Réserve fédérale (couvrant l'est de la Pennsylvanie, le Delaware et le sud du New Jersey) ont de la conjoncture à travers l'activité de leur société.

L'enquête a été menée du 10 au 17 août. afp7buc